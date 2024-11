Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo, un tris che fa esultare: "L’obiettivo è arrivare alla salvezza"

C’è soddisfazione in casae non può essere diversamente per le tre vittorie nel giro di una settimana tra campionato e Coppa Italia. Soprattutto i sei punti colti in campionato, contro dirette concorrenti, come Recanatese e Notaresco, trascinano la squadra fidardense fuori dzona calda (11°). Anche se la classifica resta corta visto che il penultimo posto dista solo due punti. Ma intanto i fidardensi si godono il buon momento. Contro il Notaresco la vittoria viene confezionata nel primo tempo con il doppio vantaggio, poi nella ripresa i marchigiani arretrano, soffrono, stringono i denti, mafine esultano. Decisivi i guizzi di Nanapere e Baldini. Per il primo quattro centri in campionato, il bomber della squadra. "Sono contento della vittoria e del gol, ma soprattutto di aver aiutato i compagni e l’allenatore a raggiungere" chiosa Nanapere.