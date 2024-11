Inter-news.it - Buchanan torna in Canada, l’annuncio: «Welcome back»

Tajonto a vestire la maglia del, oggi la Nazionale nordamericana ha dato il bento all’esterno dell’Inter. RIENTRO – Tajonè pronto are a vestire la maglia dell’Inter. Uno tra i più felici sarà sicuramente Simone Inzaghi che ha sempre puntato sull’esterno canadese e ha spinto per sbaragliare la concorrenza e prenderlo nel mercato invernale di gennaio 2024. Dopo il brutto infortunio rimediato in estate proprio con il, Tajonè rito proprio nel ritiro delin biancorosso: il messaggio delBENTO – Il, nel frattempo, ha dato il bento all’esterno chea correre con i suoi connazionali. Il profilo ufficiale della Nazionale canadese di calcio ha postato due foto che ritraggonoin allenamento e con un classico “, Tajon”.