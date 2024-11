Ilrestodelcarlino.it - Arsenale in casa. Armi forse usate per fare rapine

Aveva inun vero e proprioda far invidia a un marine e probabilmente alcune delleerano già state utilizzate per azioni criminose, tra cui, sulle quali gli investigatori stanno ancora cercando diluce. A conclusione del primo troncone d’inchiesta un marocchino di 23 anni residente in via Graffigna, a Fermo, è stato rinviato a giudizio detenzione illegale die munizionamento. L’operazione era stata messa a segno dagli uomini della Digos e della squadra mobile della questura di Fermo. Nel corso del blitz i poliziotti avevano sequestratocomuni da sparo, un fucile calibro 12, una riproduzione in metallo di un fucile d’assalto kalashnikov, due scacciacani prive di tappo rosso, più di 250 cartucce di vario calibro perlunghe e per pistola, un cuscino in gomma piuma con circa 30 fori con bordi bruciati, un arco professionale e delle ogive deformate frutto delle detonazioni.