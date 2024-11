Angelica Orlando ricoprirà un ruolo strategico in Sky Italia

Leggi su Ildenaro.it

Skynominanuova general counsel, con decorrenza dal 2 dicembre.guiderà il team Legal & Regulatory dell’azienda. Nel suo nuovo incarico, coordinerà le attività legali e regolatorie, collaborando con le divisioni del Gruppo Sky e della casa madre Comcast, oltre a supportare le iniziativene di Public Policy e Public Affairs. Laureata in Diritto Amministrativo presso l’Università La Sapienza di Roma, dove ha conseguito anche un dottorato di ricerca,porta con sé una vasta esperienza nel campo legale e regolatorio. Ha iniziato la sua carriera in Enel, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità, per poi proseguire in Terna. Nel 2015 è entrata in Sorgenia come Director of Regulatory & Legal Affairs e, più recentemente, ha ricoperto ildi chief Regulatory & Public Affairs officer, External Relations & Communication in Engie, sviluppando competenze fondamentali nella gestione delle relazioni istituzionali e della comunicazione aziendale.