"Andavo via di casa, lei piangeva": i giorni di terrore, la rivelazione di Luca Zaia su sua moglie

"È stata provatissima durante il Covid":, governatore del Veneto, lo ha detto a proposito di suaRaffaella in un'intervista al Corriere della Sera. Poi, scendendo nel dettaglio di quel periodo difficile, ha aggiunto: "Avevo presidi fuori, minacce di tutti i tipi, gente che ha fatto filmati con le istruzioni per arrivare amia. Ha sofferto tanto la prima fase, iovia da, lei: non sapevi se ti infettavi e morivi". Parlando del rapporto con sua, il presidente di Regione ha raccontato: "Me la presentò un amico con cui lavoravo in discoteca. Siamo sposati dal 1998 e non ha idea di quante proposte mi fanno i settimanali per posare con lei sul divano, in cucina. Ma ho sempre voluto proteggerla"., poi, ha rivelato di essere credente: "Chierichetto fino a 14 anni.