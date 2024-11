Davidemaggio.it - XXI Secolo torna con Giorgino e la novità Digital

Quando su Rai 1 “il presente diventa futuro” significa che è l’ora di XXI, il programma di Francesco, in onda da questa sera – ogni lunedì in seconda serata – con la seconda stagione. E’ il racconto settimanale di quei temi di attualità che sono, più di altri, in grado di restituire l’idea di un Paese impegnato a vivere il presente e a progettare il proprio futuro. Un racconto che avverrà attraverso interviste, reportage e analisi.Anticipazioni e ospiti della prima puntata di lunedì 11 novembreNella prima puntata di questa sera, alle 23.35 dopo l’esordio della nuova stagione de L’Amica Geniale, l’ospite del faccia a faccia sarà il Ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso. Poche ore dopo l’incontro della Premier Meloni con i sindacati,discuterà con Urso della legge di bilancio e delle prospettive dell’economia italiana e internazionale colpita da una crisi senza precedenti del settore auto.