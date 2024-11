Oasport.it - Volley femminile, primi esami per le squadre italiane in Champions! Scandicci: occhio a Stoccarda

Tornano subito in campo le treazzurre protagoniste inLeague che non hanno avuto problemi nella prima giornata dei gironi a sbarazzarsi di rivali di livello nettamente inferiore. Anche la seconda giornata non presenta ostacoli insormontabili per le nostrema il livello si alza, se non altro perché lesaranno impegnate tutte in trasferta, soprattutto perche sarà di scena acontro una formazione che lo scorso anno ha saputo strappare un set in casa a Conegliano e poi ha raggiunto i quarti di finale di, cedendo per un solo set alle turche dell’Eczacibasi. La Carraro Imoco sarà di scena in Bulgaria contro il Maritza Plovdiv e l’Allianz Milano giocherà in Slovenia sul campo del Calcit Kamnik.Si parte domani, martedì 12 novembre con la doppia sfida di Conegliano e Milano.