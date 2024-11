Anteprima24.it - VIDEO/ Restituiscono 15mila euro: premio a onestà e senso civico

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti “In tanti, forse tutti, i nostri coetanei ci hanno detto che al posto nostro, avrebbero tenuto quel borsello pieno di soldi e oro. Ma ti ci devi trovare davanti a certe situazioni e, siamo certe, tutti avrebbero agito come noi”.Lo dicono in coroi Carla Albanese, Asia Carofalo e Maria Libera Solomita, le studentesse irpini che la settimana scorsa hanno trovato sul bus che le riportava a casa dopo la scuola quell’involucro di pelle contenentee hanno subito allerato l’autista del bus che, quindi, con la chiamata dei Carabinieri, sono riusciti a far riavere al legittimo proprietario.Un gesto dal valore inestimabile, tanto che il Prefetto di Avellino, Rosanna Riflesso, insieme al Comandante del Carabinieri, Domenico Albanese, hanno voluto premiare ufficialmente premiare consegnando alle giovani studentesse dell’Albelghiero una targa di riconoscimento per “l’esemplare gesto di”“Le tue pregevoli qualità di buon cittadino hanno dato lustro alla provincia di Avellino attraverso l’ineccepibile comportamento e spirito di altruismo, doti che rappresentano un fulgido esempio di straordinaria umanità e correttezza, oltre che un modello per l’intera comunità,Il gesto, ancor più valorizzato dalla tua giovane età, fa ben sperare in un futuro abitato da persone sempremigliori,Con sincero riconoscimento”, la frase incisa sulle targhe, ciascuno della quale portano il nome delle 14enni.