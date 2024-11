Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 11/11/24

Leggi l'articolo completo su Isaechia.it

Ma sbaglio o la dignità nello studio dista diventando merce rara, rarissima, roba quasi da collezionisti?Cioè, non che nell’ultimo decennio il pubblico del dating show abbia assistito a chissà quali fulgidi esempi di tracotante amor proprio, per carità. Però mi pare che ultimamente la cosa stia prendendo una piega particolarmente imbarazzante, ecco.Non ci bastava Sabrina che per settimane ha elemosinato le attenzioni di un Gabriele sempre più insofferente a un tale accollo, o Michele Longobardi che dopo aver visto Amal in esterna con Alessio Pecorelli ci ha regalato una scenata isterica che manco stessero insieme da dieci anni e avessero tre figli uno sbrocco del genere, o ancora Barbara De Santi che ha perso la testa per Vincenzo La Scala già alla prima stretta di mano e ha passato due registrazioni a denigrare in modo patetico la rivale, convinta di stare pure facendo una bella figura.