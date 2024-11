Anteprima24.it - Ultimo commosso saluto a Nunzia, padre Rosario: “Solo Dio può conoscere e guarire le ferite”

Tempo di lettura: < 1 minuto“È per te questo unico bacio nel vento” – Questo quanto si leggeva su un palloncino rosso questo pomeriggio tra le strade di Airola per l’, la donna 44enne deceduta nella vicina Sant’Agata de Goti dopo un tragico volo da un ponte.Tanti amici, conoscenti, il marito Domenico hanno portato il loro omaggio alla donna insieme a palloncini bianchi e rossi. Presso la Chiesa di San Domenico il sacerdoteLombardi ha voluto portare vicina con se in Chiesa un quadro da lui dipinto raffigurante la Madonna con Gesu Bambino che abbracciavano un bambino sofferente sofferente. Presente questo pomeriggio tra le tante persone anche il sindaco di Airola Vincenzo Falzarano.Il sacerdote ha voluto sottolineare il momento di profonda tristezza che la comunità airolana ha vissuto nella giornata di sabato quando dapprima si erano perse le tracce die poi drammatico rinvenimento a Sant’Agata.