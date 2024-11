Amica.it - Tutte le star al party per i 50 anni di Leonardo DiCaprio

50 e non sentirli. L'eterno ragazzo di Hollywood ha festeggiato il mezzo secolo di vita con un party privato pieno di amici, colleghi di set, collaboratori. Alla festa di compleanno di Leonardo DiCaprio non mancava nessuno. I primi ad arrivare, anche se non sono stati paparazzati, sono il migliore amico Tobey Maguire e la fidanzata Vittoria Ceretti. Chi ha fatto una sfilata davanti ai paparazzi appostati fuori dal Nobu, dove si è svolta la cena, è l'amica di lunga data Paris Hilton. E poi tra gli ospiti, secondo PageSix, c'erano il regista Steven Spielberg e sua moglie, Kate Capshaw, il collega di Killers of the Flower Moon Robert De Niro e anche Brad Pitt, tra i primi arrivati insieme alla compagna Ines De Ramon.