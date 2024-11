Bergamonews.it - Treviglio macina vittorie in casa ed è seconda, BluOrobica risale la china e vince in trasferta

TAV-Paffoni Omegna 85-72 (20-18, 17-18; 23-21, 25-15)TAV: Vecchiola 9, Abega 16, Alibegovi? 6, Sergio 10, Marciuš 7; Reati 7, Zanetti 21, Cagliani 9, Manenti; Drocker ne, Carpi ne, Daccò ne. All. VillaPaffoni: Paolin 9, Mazzantini 14, Misters 11, Ferraro 7, Stepanovic 7; Balanzoni 11, Corgnati 13, Maruca, Terenzi; Bellarosa ne, Tambwe ne. All. EliantonioSesta vittoria fra le mura amiche perBrianza, che al PalaFacchetti non lascia scampo agli avversari ed allunga a cinque la striscia di vittoria consecutive, ottenendo il successo con il punteggio di 85-72.Coach Villa decide di partire con Vecchiola, Abega, Alibegovi?, Sergio e Marciuš, ai quali Eliantonio risponde con Paolin, Mazzantini, Misters, Ferraro e Stepanovic. L’avvio sembra dare inizialmente ragione all’allenatore ospite, i suoi trovano infatti un mini-allungo sul +5, salvo essere immediatamente ricacciati indietro da un parziale di 12-0 firmato Sergio e Vecchiola, con il primo quarto che si chiude però su una nota dolente, ovvero l’infortunio di Marcius, costretto ad uscire dopo una brutta caduta.