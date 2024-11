Thesocialpost.it - Schianto sulla strada, auto travolge due ragazzi: è tragedia

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

provinciale che collega Lucugnano a Tricase, in provincia di Lecce: un’ha travolto due giovani, uno in bicicletta e l’altro su un monopattino. L’incidente ha causato la morte del ragazzo sul monopattino, la cui identità non è ancora stata resa nota, mentre il ciclista, originario del Bangladesh, è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Tricase.Alla guida della Volvo V40 coinvolta nell’incidente c’era un trentenne di Specchia, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha allertato lerità. Il conducente è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto agli esami tossicologici di rito.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.