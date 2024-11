Sanremo Giovani Carlo Conti e Alessandro Cattelan raccontano l’edizione 2024

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

“Oggi inizia ufficialmente l’avventura del Festival di2025”. Così, il Direttore Artistico e conduttore del prossimo Festival della Canzone Italianaha inaugurato la conferenza che anticipa il primo appuntamento tv di, condotto da. Ventiquattro i finalisti – con un’età media di 20 anni, selezionati tra 564 candidati – che accedono allo show in seconda serata su Rai 2.Il debutto è previsto martedì 12 novembre per cinque appuntamenti sino alla finale Sarà(co-condotta da) dal vivo in prima serata su Rai 1 il 18 dicembre. La Commissione selezionerà così i quattro superfinalisti, tra cui uno proveniente da Area, che avranno l’opportunità di calcare il palco del Teatro Ariston e contendersi la vittoria nella categoria Nuove Proposte.