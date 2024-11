Bergamonews.it - Rugby Bergamo, al “Memorial Berta Beretta” trionfano i valori dello sport

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

. Primo, secondo e . terzo tempo; è questa l’armonia scandita tra le mura delche, nella mattinata di domenica 10 novembre, ha riaccolto il “Trofeo”, edizione 2024.Il torneo, rivolto a quattro categorie giovanili (under 6, under 8, under 10 e under 12), ha visto scontrarsi ben nove società bergamasche (tra loro le formazioni di Zogno, Treviglio, Comun Nuovo, Romano di Lombardia, Ver, Trescore Balneario,e Orio al Serio), per un totale di oltre 250 bambini che si sono sfidati nel segno del rispetto e dell’amore per questodagli enormi.“Ho visto tre generazioni riunite tutte insieme oggi, è un grande orgoglio – così Giulio Donati, presidente di-. Finché guardiamo bambini che giocano anon possiamo che andare avanti in tutto quello che facciamo.