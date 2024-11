Inter-news.it - Robustellini (Inter Women): «Girone andata? Solo un KO ingiusto»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

commenta positivamente ildidell’, che ieri ha vinto contro la Lazioper una rete a zero.BILANCIO POSITIVO – Ieri l’ha battuto la Lazio, anche grazie al gol di Chiara. Le sue parole ai canali ufficiali del club: «Movimento che proviamo spesso in allenamento, che non mi veniva prima, ma ora sì. Siamo contenti per il risultato. Partita molto sofferta perché loro giocano bene e a tratti meritavamo, ma abbiamo portato a casa il risultato e sono contenta. Bilancio dopo finedi? Abbiamo perso una sola partita immeritata, dobbiamo migliorare su questa strada e migliorare. Abbiamo le qualità per farlo. La Sampdoria arriverà carica perché a caccia di punti, noi dobbiamo metterci il 100% come ogni partita e restare unite e divertirci».