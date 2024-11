Isaechia.it - Pechino Express 12, furiosa lite tra i due concorrenti: “Si sono separati per la tensione, poi…”, il retroscena

Leggi l'articolo completo su Isaechia.it

Iniziano già le prime indiscrezioni su ciò che sta succedendo in questi giorni, durante le riprese di2025.Qualche giorno fa infatti è stato annunciato l’intero cast di questa nuova e attesissima stagione del reality itinerante che coinvolgerà numerose coppie ben note al mondo del piccolo e grande schermo. Tra queste le 9 coppiecosì formate: Virna Toppi e Nicola Del Freo, Gianluca Fubelli (noto come Scintilla) e Federica Camba. Poi ancora: Jey e il fratello Checco Lillo, le due ex gieffine Ivana Mrázová e Sofia Giaele De Donà. Ma anche Jury Chechi e Antonio Rossi, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, Nathalie Guetta e Vito Bucci, Dolcenera e Gigi Campanile, Samanta e Debora Togni.Il pubblico è dunque già in grande attesa, trepidante di scoprire quali avventure non solo regalerà il reality, che ogni anno non manca di stupire il pubblico, ma anche tutti i numerosi protagonisti che sicuramente faranno parlare di loro e delle loro personalità.