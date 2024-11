Ilfoglio.it - Ora sono "covi di zecche". Ma Salvini da giovane difendeva i centri sociali: "Mi ritrovo in quelle idee"

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

"Dai 16 ai 19 anni, mentre frequentavo il liceo Manzoni, il mioera il Leoncavallo. Stavo bene, mi ritrovavo in, in quei bisogni. Neici si trova per discutere, confrontarsi, bere una birra e divertirsi". Per qualcuno, forse, è difficile da credere, ma a dirlo trent'anni fa era lo stesso che adesso, dopo gli scontri con la Polizia a Bologna, chiede la chiusura di tutti i: Matteo. Il vicepremier e segretario della Lega di quella stagione non ne ha mai fatto mistero: era leader dei cosiddetti "Comunisti padani", e sulla frequentabilità di quegli ambienti fece alcuni interventi da consigliere comunale a Milano, nel 1994. "Per un periodo ho continuato a frequentare i. Poi ho avuto guai, ma non dai miei coetanei: a creare problemisempre quelli lì, i trentacinquenni che strumentalizzano i giovani e forsestrumentalizzati", disse durante un consiglio riportato da un articolo di Elisabetta Soglio sul Corriere della sera.