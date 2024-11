Quotidiano.net - Napoli come in guerra, la pm dei minori: serve l’esercito. Indagato il cugino del ragazzo ucciso

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

, 10 novembre 2024 – Omicidi, bare di giovani vittime, arsenali di pistole e coltelli, babygang padrone della notte.sprofonda in una depressione che scardina l’iconografia di città allegra e facile costruita negli ultimi anni. Uno scenario di violenza che fa dire alla magistrata del Tribunale per i, Emilia Galante Sorrentino: «Qui èstare in unacivile, la città va blindata». Un grido d’allarme per la salute sociale della città: «Siamo ine in contesti del genere occorre schierare. Purtroppo, a malincuore lo dico, la città va blindata con forze dell’ordine ed esercito e non solo fino alle 24 perché, dopo quell’ora, la strada resta alla mercè di delinquenti. E poi occorrono telecamere ovunque perché vi sono diritti primari da tutelare anche rispetto alla privacy».