Lo ius scholae per la riforma della cittadinanza

Il Parlamento riformi al più presto la concessionebasandosi sullo Ius. È la richiesta contenuta nell’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Modena su proposta di Pd, Avs, M5s, Spazio democratico, Pri-Azione-Sl e Modena Civica e con il voto a favore dei proponenti (contrari FdI e Lega Modena; astenuta Modena in ascolto). La mozione invita l’amministrazione a coinvolgere i parlamentari modenesi per l’approvazione, a promuovere i valori del diritto diin collaborazione con le scuole e gli enti culturali, a organizzare percorsi informativi sul conseguimentoitaliana a 18 anni per tutti i minori stranieri residenti nel territorio comunale e per le loro famiglie. Il documento chiede anche che i parlamentari modenesi si attivino per approvare norme diversificate per l’acquisizione dei documenti utili a ottenere laper i Paesi i cui governi mettono a rischio la libertà personale in caso di rientro delle persone interessate; che il Comune si impegni a combattere ogni forma di intolleranza, razzismo e discriminazione utilizzando tutti gli strumenti a disposizione e che incentivi momenti di discussione pubblica sui temie dell’integrazione.