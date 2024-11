Legge di Bilancio incontro- scontro tra Meloni e sindacati | una calcolatrice in regalo alla premier Lei | Quando si aiutavano le banche nessuno invocava la rivolta

Leggi l'articolo completo su Open.online

L’tra governo e, più volte rimandato e che arriva a manovra digià presentata alle Camere (il termine per gli emendamenti scade oggi) appare più un’occasione per rimarcare le rispettive posizioni che una reale occasione di confronto. Dalle dichiarazioni trapelate, Giorgiaha tenuto a ribadire che ladi2025 è una svolta rispetto al passato. «Un cambio di passo», ha spiegato la presidente del Consiglio nell’con Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi, che va in netto contrasto con l’abitudine a «adottare misure più utili a raccogliere consenso nell’immediato che a gettare le basi per una crescita duratura». Tra le principali novità,ha sottolineato la partecipazione die assicurazionicopertura della manovra grazie«solidità, credibilità e coraggio di questo Governo».