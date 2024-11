Gamberorosso.it - L'acqua spacca l'Italia a metà, tanta al nord mentre il sud rimane a secco. Il rapporto Ispra

Chi vive nella provincia di Enna quest'anno ha potuto toccare con mano cosa significa trovarsi nel mezzo di una vera e propria crisi idrica. Dai rubinetti di molte abitazioni continua a uscirea intermittenza, le autobotti sono una presenza fissa e agli inizi di ottobre si parlava di una potenziale crisi igienico sanitaria. Proprio a tal proposito, pur riferendosi allo scorso anno, quella scattata dal nuovoè una fotografia impietosa che lancia un grido di allarme sulla nostra risorsa più preziosa. Se si fa una valutazione su scala nazionale nel 2023 si conferma, come ormai avviene da diversi anni, il trend negativo della disponibilità naturale di risorsa idrica rinnovabile. Vale a dire che la quantità di precipitazione, al netto della perdita per evapotraspirazione, chedisponibile nell’ambiente per gli ecosistemi e per i diversi usi, è in calo.