La regata più dura del mondo: c'è anche il velista-filosofo fiorentino Giancarlo Pedote

Firenze, 11 novembre 2024 – E’ partita la Vendée Globe, la decima edizione dellain solitaria piùdel: niente scali, niente assistenza. A Les Sables d'Olonne, sulla costa atlantica francese, si sono presentate quaranta imbarcazioni e fra gli skipper che percorreranno più di 24.000 miglia (45mila chilometri circa) per tornare in Vandea c’èil. Il prossimo Santo Stefano farà 49 anni. E’ cresciuto a Scandicci, si è laureato in filosofia, è un ex praticante di box e full contact;ha nel suo palmarès la Transat Jacques Vabre 2015 in Multi 50, è stato due volte Champion de France promotion course au large en solitaire, due voltedell'Anno italiano, ha partecipato al suo primo giro delin solitario nel 2020, il Vendée Globe, arrivando in 8a posizione, a sole 19 ore dal primo.