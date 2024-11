Italia Spalletti | Bello vedere Retegui e Kean in cima alla classifica marcatori

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Il CT della Nazionalena, Luciano, ha parlato da Coverciano, dove è iniziato il ritiro degli azzurri in vista delle prossime due partite di Nations League, giovedì 14 novembre a Bruxelles contro il Belgio e domenica 17 novembre a Milano contro la Francia. “Si sta evidenziando un buon calcio – ha detto il mister azzurro -. Competitività dà stimoli a tutti, si vedono bellissime partite, tirate, come ieri sera Inter-Napoli. C’è la possibilità di crescita come movimento e anche la Nazionale può prender più calciatori. Siamo felici dii nostri due attaccanti,, in testadei cannonieri.è uno che fa reparto da solo, mentreè più da area di rigore dove è bravo aal contrario. Un’opzione può essereprima punta ea girargli intorno“.