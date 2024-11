Inter-Napoli Di Lorenzo manda un messaggio a tutti | l’annuncio è netto

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

1-1, arrivano le parole di Giovanni Diai microfoni di Dazn nel post partita del big match.Antonio Conte, nonostante le polemiche arbitrali, può sorridere per il punto ottenuto contro l’di Simone Inzaghi. Tra Juventus, Milan ed(tutte e tre in trasferta), gli azzurri hanno raccolto ben 5 punti grazie ad una vittoria e due pareggi fondamentali. Capitan Giovanni Diha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita contro l’.Disicuro: “Nessuno si aspettava che fossimo lì, stiamo crescendo”Giovanni Diha analizzato il match ed ha sottolineato i risultati della squadra dopo aver vissuto un’annata calcistica tutt’altro che positiva soltanto una stagione fa: “Penso che nessuno si aspettava che fossimo così in alto a questo punto della stagione.