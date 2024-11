Formiche.net - Intelligence e sicurezza nazionale. Cosa c’è nella proposta Guerini

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

A fine febbraio, il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per ladella Repubblica, spiegava che era in corso un confronto pre Politico sulla riforma dell’. A distanza di otto mesi l’architettura dellaè oggetto di un disegno di legge presentato da Lorenzo, deputato del Partito democratico, presidente del Copasir e già ministro della Difesa, a testimonianza dell’approccio bipartisan necessario quando si toccano elementi così delicati.suanon c’è un nuovo disegno del comparto – parola che però a questo governo piace poco perché, si dice, ricorda gli scompartimenti dei treni –, che oggi è organizzato, come indicato dalla legge 124 del 2007, con il Dipartimento delle informazioni per lacome organismo di coordinamento delle due agenzie, l’Aisi per l’interno e l’Aise per l’estero (più la competenza anchesulla controproliferazione, eredità del predecessore Sismi).