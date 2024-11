Puntomagazine.it - Insalata Autunnale con Pere, Noci e Formaggio di Capra: un piatto semplice ed innovativo

Una combinazione avvincente di gusti tra la freschezza delle verdure, la cremosità dele il croccante delleL’condiè unma raffinato, ideale per un pranzo leggero o come antipasto. Grazie alla combinazione di sapori e consistenze diverse – il croccante delle, il cremoso deldie la freschezza delle verdure – questaè una scelta gustosa e nutriente, adatta a varie occasioni.IngredientiPer preparare una porzione generosa per 2 persone, avrai bisogno di:– 150 g di misticanza (mista, rucola, spinacino)– 1 pera (tipo Williams o Abate)– 50 g didi(o feta, a scelta)– 40 g disgusciate– 1 manciata di chicchi di melagrana– 1 cucchiaio di miele– 1 cucchiaio di aceto balsamico o aceto di mele– 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva– Sale e pepe q.