Quotidiano.net - Il 2024 verso il record di anno più caldo: l’allarme della Wmo. Al via la Cop 28 sul clima, ma i leader danno forfait

Roma, 11 novembre- Ilè sulla strada per essere l'piùmai registrato: la temperatura media in superficie, nel periodo da gennaio a settembre, è stata di 1,54 gradi sopra i livelli pre-industriali, spinta dal fenomeno del Nino (il riscaldamento periodico del Pacifico centro-orientale). E’ il dato impietoso emerso nel rapporto dell’Organizzazione metorologica mondiale (Wmo, organismo Onu) "State of thete Update", diffuso nella prima giornataCop29 di Baku, in Azerbaigian. Cop29 di Baku, la conferenza annuale dell'Onu sul, dall'11 al 22 novembre in Azerbaigian. ANSA/COP29 + UFFICIO STAMPA, PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK Qui – dove si è aperta la 29esima conferenza delle Nazioni Unite cul– le premesse sono tutt’altro che buone, aggravate dal fatto che la vittoria di Donald Trump alle elezioni, secondo la maggior parte dei presenti, porterà gli Stati Uniti fuori dall'accordo di Parigi, così come il tycoon ha promesso in campagna elettorale e come già fece nel suo primo mandato.