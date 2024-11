Ilrestodelcarlino.it - Digos al lavoro. E i sindacati chiedono ’multe’

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Laè alper identificare gli antagonisti che sabato sono stati al centro degli scontri con la polizia e di coloro che hanno anche aggredito tre passanti, uno picchiato in Strada Maggiore perché autore di un’infelice battuta sull’usare "la pistola" contro di loro, e gli altri destinatari di lanci di sedie in via Fossalta, perché avevano biasimato il corteo. Gli agenti vagliano ora le registrazioni delle telecamere della zona e i video di cortei e scontri, per identificare gli autori e attribuire le rispettive responsabilità. Intanto, tuonano idelle forze dell’ordine per gli scontri in Montagnola. Il Sindacato autonomo di polizia chiede per oggi un incontro urgente col questore Antonio Sbordone e una delegazione del Reparto Mobile: "La gestione dell’ordine pubblico è stata approssimativa.