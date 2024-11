Ilgiorno.it - Col metal detector a caccia di tesori. Indagati gli Indiana Jones abusivi

"Per andare a cercare non devi pagare nulla, ma ovviamente se ti beccano vicini a castelli o simili, te la fanno pagare cara". Un misto di ingenuità e furbizia, esibito su una pagina Facebook da tanti appassionati di ricerche dili con. Che, negli anni, li ha portati a trovare anche reperti di grande pregio, custoditi nelle proprie case e mai segnalati. Una pagina che è finita nel mirino del carabinieri del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale di Monza che ora, coordinati dal sostituto procuratore di Como Antonia Pavano, hanno eseguito una quindicina di perquisizioni in tutto il nord Italia, recuperando una quantità di oggetti di valore storico e archeologico, che non erano mai stati consegnati allo Stato. Allo stesso tempo, un gruppo archeologico aveva notato le stesse foto, e segnalato a sua volta l’anomalia di quelle ricerche, per le quali nessuno chiedeva autorizzazione, e dei ritrovamenti che finivano nella proprietà di privati.