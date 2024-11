Cityrumors.it - Cashback Postepay novembre-dicembre: come attivarlo, ti rientrano soldi

Poste Italiane offre ai titolari di cartee BancoPosta un servizio diche permette di ricevere sconti sugli acquisti: tutto quello che c’è da sapere.I servizi ed i prodotti offerti dal Gruppo Poste Italiane sono innumerevoli. Tra questi troviamo anche “ScontiPoste”, ossia il programma fedeltà dedicato ai titolari di cartee BancoPosta che consente di risparmiare durante gli acquisti., ti(Foto da Instagram –) – Cityrumors.itNello specifico, si tratta di un servizio diche, dunque, restituisce ai clienti una percentuale di quanto viene speso per l’acquisto di un prodotto o di un servizio presso uno dei negozi che aderiscono all’iniziativa. La procedura per aderire è semplicissima e l’iscrizione al programma non comporta costi aggiuntivi.