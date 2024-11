Inter-news.it - Calhanoglu: «Dominato! Rigore? Non volevo sbagliare proprio oggi!»

ha parlato al termine di Inter-Napoli, sfida andata in scena a San Siro alle ore 20.45, valevole per la dodicesima giornata di campionato. Le dichiarazioni rilasciate a DAZN dopo il triplice fischioHakanha parlato così dopo Inter-Napoli: «Credo che giocando mercoledì abbiamola partita, avremmo meritato di più. Abbiamo fatto una grandissima partita, mi dispiace aver sbagliato il mio primo, prima o poi sapevo che sarebbe successo ma non avrei volutoperché era una partita importante. Credo che i numeri siano buoni, ora devo rialzarmi subito perché il campionato è ancora lungo. La partita è stata intensa con tanti duelli, abbiamo cercato sempre i nostri attaccanti ma i difensori del Napoli hanno lavorato bene. Poi nel secondo tempo abbiamo allargato un po’ il gioco ma non abbiamo fatto gol, è stata una partita intensa e alla fine è stato 1-1.