Tpi.it - Boss in incognito 2024 2025: le anticipazioni della puntata in replica

Leggi l'articolo completo su Tpi.it

in: lein, 11 novembre. Azienda, datore di lavoro, location, lavoratoriQuesta sera, 11 novembre, va in onda inunadiintrasmessa nel 2022, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti con protagonisti datori di lavoro pronti a camuffarsi all’interno delle proprie aziende. Vediamo insieme le, l’azienda e il datore di lavorodi oggi., azienda, datore di lavoroIn questain, già trasmessa nel 2022, protagonista sarà Ugo Pellegrino, amministratore unico di Arcadia Yachts, un cantiere navale specializzato nella costruzione di yacht di lusso fatti su misura per clienti italiani e stranieri.La sede dell’azienda si trova a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dispone di un sito produttivo di 47.