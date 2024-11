Lanazione.it - Barsanti, interviene il sindaco ”E’ il voto popolare a legittimare“

“Siamo in un perimetro definito dalla Costituzione dove gli elettori, decidono con il loroe nessun altro dà patentini di presentabilità o può ergersi a dispensatore di legittimità di ruoli, in democrazia il momento delè quello che legittima e giudica. Poi ci saranno le elezioni successive”. Il fuoco di fila della sinistra e del centrosinistra sulla nomina a vice, ampiamente annunciata, di Fabio, leader di Difendere Lucca e assessore allo sport, fa scendere in campo lo stessoMario Pardini. Sinora il primo cittadino aveva evitato di intervenire direttamente lasciando che la polemica rimanesse a livello di gruppi consiliari e singoli esponenti politici. Ieri mattina, però, Pardini ha postato sul suo profilo Facebook un video dove ribadisce non solo la legittimità del provvedimento, ma la pretestuosità delle polemiche innescate.