Arriverà via mail o whatsapp

Dall’anno prossimo, la familiare ricetta bianca utilizzata da milioni di italiani per l’acquisto di farmaci a pagamento, sarà solo un ricordo. Il governo ha deciso di avviare la sua dematerializzazione, seguendo la strada già percorsa dalla ricetta rossa per i medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Si passerà, quindi, alla forma telematica e le ricette saranno inviate viao via. Sanità e liste d’attesa, il ministro Schillaci: «Prestazioni nelle 72 ore a carico del Servizio sanitario nazionale» X Addio alla ricetta biancaSi tratta di una svolta epocale, che porterà i medici a utilizzare il sistema informatico per prescrivere farmaci di fascia C, come gli antinfiammatori, la pillola anticoncezionale, alcuni antibiotici e molti altri, per un costo complessivo di circa 3,5 miliardi di euro l’anno per i cittadini.