Ilgiorno.it - Arianna Alberga, chi era la ragazza morta nell’incidente di Cinisello Balsamo

L’auto letteralmente sventrata dal guardrail, le lamiere accartocciate, i pezzi di carrozzeria sparpagliati sull’asfalto: sono agghiaccianti le immagini dell’incidente costato la vita adPaola, trafitta dal guardrail che ha squarciato l’abitacolo della Ford Focus guidata da un giovane albanese, dove lasedeva come passeggera. Il conducente, 26 anni, è stato portato in ospedale al San Raffaele e sottoposto all’alcoltest: non è in pericolo di vita. Non c’è stato niente da fare invece per, anche lei 26 anni. Tra pochi giorni, il 30 novembre, ne avrebbe compiuti 27. Una serata insieme, poi verso le 2 di notte l’incidente in viale Fulvio Testi, la grande arteria a scorrimento veloce che collega la periferia Nord di Milano a Sesto San Giovanni,e quindi alla Statale 36 verso la Brianza.