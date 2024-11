Agi.it - A Roma arriva il 'panic buttom' per la sicurezza sui mezzi di trasporto

AGI - Ci sarà anche un '' a bordo deidipubblici dicon il quale si potrà dare l'allarme in caso di episodi violenti e permetterne alla sala operativa del 112, numero unico di emergenza, la geolocalizzazione del mezzo e l'ascolto, in modalità 'silente', di quello che sta avvenendo per poter inviare le forze dell'ordine. Lo prevede il protocollo per ladelpubblico locale sottoscritto questa mattina a Palazzo Valentini dal prefetto diLamberto Giannini, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il sindaco di, Roberto Gualtieri, oltre ai sindacati e i vertici di Atac e Cotral. Il protocollo prevede, inoltre, l'attivazione di un progetto pilota che vedrà, nelle aree ritenute più critiche per la, l'utilizzo di 'body cam' per il personale dei trasporti pubblici più esposto a potenziali aggressioni.