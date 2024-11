Anteprima24.it - Tir tampona una comitiva di turisti coreani in A1, muore il conducente del camion

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiÈ di un morto e nove feriti lievi il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina sull’autostrada del Sole nel tratto al confine tra Lazio e Campania. Tra i caselli di San Vittore del Lazio e Caianello, all’altezza del Km 689 un Tir è andato ad urtare con violenza il bus carico diche lo precedeva: l’autoarticolato ha finito la sua corsa sul guard rail in acciaio che delimita la carreggiata e la campagna circostante mentre il bus è finito di traverso sulla corsia di marcia e quella di sorpasso. I due mezzi viaggiavano verso Sud, laorientale era diretta in gita sulla costiera amalfitana. Nell’impatto è morto ildel, un uomo di 59 anni residente in Campania, feriti in maniera lieve l’autista del bus ed otto dei passeggeri che trasportava.