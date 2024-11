Zonawrestling.net - Tiffany Stratton sottolinea la necessità di più spazio per le donne nel wrestling:”Il tempo in TV per le donne è difficile da ottenere”

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

, una delle stelle in ascesa della WWE e attuale detentrice della valigetta Money in the Bank, ha parlato apertamente delle difficoltà che leaffrontano nell’industria del. Nonostante i significativi progressi nelfemminile, inclusi gli eventi principali a WrestleMania,crede che le superstars femminili debbano ancora affrontare una dura battaglia peril giusto riconoscimento. In una recente intervista con “Jazzys World”,ha evidenziato le difficoltà che lei e le sue colleghe incontrano: “Sento sicuramente che, essendo una WWE superstar donna, molte volte vieni trascurata” ha detto. Ha spiegato come gli uomini spesso dominino sotto i riflettori, rendendoper lesufficiente per i loro match e per apparire in TV.