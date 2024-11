Thesocialpost.it - Terrore a Fiumicino: motore di un aereo in fiamme durante il volo

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

– Momenti di tensione questa mattina, domenica 10 novembre, quando ildi uninha preso fuoco, generando panico tra i residenti. Un video pubblicato sulla pagina Instagram “Welcome to Favelas” mostra chiaramenteintermittenti e fumo fuoriuscire daldell’aeromobile.Alcuni cittadini, allarmati da un forte boato, hanno alzato lo sguardo e osservato l’sorvolare le loro abitazioni con ilin. “Abbiamo sentito un boato, abbiamo guardato in alto verso unche passava. Abbiamo visto usciree fumo dale abbiamo temuto che precipitasse“, hanno riferito alcuni testimoni.Secondo le prime informazioni, l’avrebbe scaricato del carburante in mare per alleggerirsi e facilitare un atterraggio d’emergenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza.