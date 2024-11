Notizie.com - Terremoti, aumento delle scosse al centro e nel sud Italia. Mastrolorenzo (Ingv): “Monitoraggio, ma niente allarmismo”

Nelle scorse ore una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ha fatto tremare il Molise: abbiamo fatto il punto della situazione con l’.“ma. Ci sono momenti di maggior rilascio di sforzo, ma le fluttuazioni sono su un valore medio costante”. Così in esclusiva per Notizie.com Giuseppe, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.ale nel sud): “, ma” (FOTO) – Notizie.comAbbiamo sentito l’esperto die di vulcani dell’in merito ai dati diffusi dallo stesso istituto della mappa e del numero deiregistrati innel mese di ottobre 2024. Secondo l’la terra inha tremato 1292 volte, in decisorispetto a settembre.