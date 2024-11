Teatro | a Napoli Netamiau e lo spettro della guerra tra ebrei e palestinesi

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Sarà ilElicantropo ad ospitare il debutto a, il 14 novembre alle ore 20.30 (repliche fino a domenica 17), dello spettacolo ‘perché sei morta – Ingiunzione a una bambina’ nell’interpretazione e co-direzione di Marco Gobetti, autore del testo, in scena insieme a Chiara Galliano (voce e violoncello). Presentato dalla compagnia torinese Lo stagno di Goethe – ets con il supporto dell’Unione Culturale Franco Antonicelli, nel testo un uomo che parla a una bambina, promettendole prodigi meravigliosi, ma lei non può rispondere ei prodigi si riveleranno terribili. Una fiaba cruda che si fa satira feroce e spinge a riflettere su situazioni attuali. La strategiamenzogna imperante, i genocidi subiti usati come carta di credito per commetterne altri, l’industriaviolenza e le guerre sistematiche che riducono interi popoli a carne da macello, mero fattore di un calcolo economico e geostrategico.