Tarantinitime.it - Taranto e il potere ad personam

Leggi l'articolo completo su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoL’esercizio delad. Non c’è altro da aggiungere a quanto accaduto nell’ultimo Consiglio comunale di. Che, poi, è uno dei punti più bassi della vita politica-amministrativa di questa città. E la dice lunga su come gli interessi del cittadino siano del tutto accantonati rispetto a quelli propri.E non si tratta di difendere il defenestrato Bitetti dallo scranno di Presidente della massima assise cittadina: qui si è buttato giù la carica per meri vantaggi di chi e di quanti operano per il proprio tornaconto, fregandosene altamente di temi e problemi che riguardano la qualità della vita di unache, a dispetto di una falsa narrazione ufficiale, resta una città splendida ma purtroppo da anni in coda alle classifiche della vivibilità.Melucci & Co.