Nerdpool.it - Star Wars: Andor 2, svelata ufficialmente la data d’uscita della seconda stagione

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

Grandi notizie per i fan di. Mentre è in lavorazione una nuova trilogia, una delle serie più acclamate degli ultimi anni,, ha finalmente unaufficiale di uscita per la sua. Nonostante qualche dubbio sulla possibilità di un rinnovo, la serie tornerà su Disney+ con nuovi episodi, e ora è ufficiale. Dopo un periodo di silenzio, Disney e Lucasfilm – in occasione del D23 – hanno annunciaot ladi arrivo. Ma non solo. Disney+ ha anche aggiornato la sezione dedicata con una nuova immagine promozionale di(via ScreenRant), con la dicitura “2 in arrivo il 22 aprile”, in concomitanza con una delle celebrazioni più importanti di.Il 22 aprile 2025, infatti, uscirà ladi, proprio a ridosso delCelebration, che si terrà dal 18 al 20 aprile.