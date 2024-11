Lanazione.it - Solidarietà in movimento. Croce rossa verso il futuro

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

PISTOIA Il nuovo Consiglio del ComitatoItaliana di Pistoia, ha iniziato il mandato portando a termine gli impegni presi per le celebrazioni al 160° anniversario dalla fondazione, condividendo una data storica con la Guardia di Finanza, che in questo 2024 festeggia il suo 250°. Insieme hanno realizzato il progetto "in", sviluppato a ottobre con due appuntamenti: il 5 in piazza del Duomo con la Giornata del Soccorso, presentando in particolare il lavoro svolto dalle unità cinofile. Il 16 al teatro Manzoni dove il gruppo amatoriale del Comando Guardia di Finanza di Prato ha messo in scena la commedia "Pensione o’Marechiaro", devolvendo l’incasso a Cri Pistoia per l’acquisto di una nuova ambulanza. Oggi Cri Pistoia dispone di 7 veicoli per servizi dedicati al sociale e alla protezione civile, ma un’ambulanza adeguatamente attrezzata per rispondere alle richieste di soccorso e al trasporto dei pazienti rappresenta una nuova prospettiva, unsul quale si sta già preparando con la formazione ai volontari, per istruirli al soccorso in ambulanza, e per alcuni (10 fra i 134 attivi) ad acquisire la patente apposita a condurla.