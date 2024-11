Lettera43.it - Scontri di Bologna, Meloni: «Certa sinistra dalla parte dei facinorosi»

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

All’indomani deglitra collettivi antifascisti e polizia andati in scena a, dove un gruppo di manifestanti nel tentativo di raggiungere il presidio di CasaPound è entrata in contatto con agenti in tenuta antisommossa, quanto accaduto nel capoluogo emiliano continua a tenere banco. La premier Giorgiaha scritto sui social: «Ancora violenze egenerati dai collettivi, a, rivolti contro la Polizia di Stato. La mia totale solidarietà va agli uomini e alle donne delle Forze dell’Ordine, che con fermezza e professionalità hanno affrontato i soliti violenti, tra lanci di petardi e sassi, rischiando la loro incolumità».(Ansa).La presidente del Consiglio ha poi aggiunto: «Spiace constatare checontinui a tollerare e, talvolta, a foraggiare questi, anziché condannare apertamente questi episodi e mostrare solidarietà a chi, ogni giorno, lavora per garantire la sicurezza di tutti».