Sammaurese, obbligatorio vincere. Occhio alla Cittadella Vis Modena

Latorna al Macrelli dopo il buon pareggio conquistato sul campo del Piacenza. La classifica obbliga i giallorossi a cercare la vittoria che del resto in questa stagione rimane una vera sconosciuta. L’avversario di turno è ilVis, una neopromossa da prendere davvero con le molle, sopratutto per le qualità offensive della squadra allenata da Francesco Salmi. Per una volta è anche troppo facile capire da dove arrivano i pericoli: ilha segnato finora quattordici reti con Guidone e Formato, autori di sei reti a testa, le altre due marcature sono state messe a segno da Federico Sala e Giosuè Truffelli. I modenesi avevano esordito molto bene in questo campionato con due vittorie nei primi due turni, poi l’andamento si è fatto più irregolare e nelle ultime due prove disputate la squadra di Salmi non si è dimostrata brillante raccogliendo un solo punto.