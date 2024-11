Roma-Bologna Italiano | Vinto in un campo difficile arrivato qui con grande entusiasmo

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Arrivata la vittoria, quella è la prima cosa su cui bisogna concentrarsi e non a livello individuale. Quello che conta è il risultato, abbiamoin un. Quello che più conta è la continuità, abbiamo fatto gol ee andiamo via con tantissimi aspetti positivi”. Lo ha dichiarato Vincenzoal termine della vittoria delsuldellaper 3-2 nel match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. “Karlsson ècon unavoglia, poi si è fatto male e oggi gliel’ho detto per favore di sfruttare questa opportunità – ha proseguito l’allenatore ai microfoni di Dazn – Il ragazzo da questo gol qua avrà una grandiosa iniezione di fiducia, gli ho sempre detto di non mollare e sono felice per quello che è accaduto oggi”.