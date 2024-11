Oasport.it - Riccardo Trillini: “La Nazionale di pallamano ha una nuova consapevolezza, abbiamo una squadra forte”

Quest’Italia ci ha preso gusto. Dopo aver sfiorato la vittoria mercoledì scorso in Spagna contro gli iberici in trasferta sul campo di Sagunto, oggi il Palasport di Fasano era gremito per spingere i ragazzi dicontro la Serbia in un nuovo incontro delle qualificazioni agli Europei 2026 di.Una compagine di alto livello, mai sconfitta dai nostri portacolori nel corso delle qualificazioni. I giocatori diperò hanno voluto stupire ancora una volta, come avevano fatto il 9 maggio scorso, quando ottennero la storica qualificazione ai Mondiali 2025. Una partita sofferta, con Domenico Ebner superlativo tra i pali e strepitosi in fase di realizzazione Simone Mengon (sei gol) e Mikael Helmeon (otto gol). E così il 31-30 si è tramutato in realtà, regalando una gioia immensa a tutto il gruppo tricolore.