Operaio ucciso a Foligno fermato un 17enne | a casa le scarpe intrise di sangue

(Adnkronos) – La polizia di Perugia haritenuto responsabile dell’omicidio di Salvatore Postiglione, dipendente di una società che si occupa di edilizia. L’uomo, 57enne, era stato trovato in fin di vita nel parcheggio della zona industriale dicon numerose ferite di arma da taglio sul corpo il 7 novembre scorso. L’uomo era morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Gli abiti usati per il delitto e leancoradi. E’ quanto hanno sequestrato i poliziotti della Squadra Mobile di Perugia indelper l’omicidio. Nel corso della perquisizione effettuata nella tarda serata del 9 novembre indel minore è stato inoltre sequestrato un monopattino impiegato per recarsi sul luogo del delitto e per fare successivamente rientro nella propria abitazione.